В Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и такси с пассажирами

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, авария произошла 4 ноября около 0.30 в Минске. 24-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo ехал по ул.Ленина в направлении ул.К.Маркса.

На перекрестке он столкнулся с такси Renault Scenic под управлением 47-летнего мужчины. В результате происшествия пострадали оба водителя, они были доставлены в медучреждение. Трое пассажиров такси отделались небольшими повреждениями и после осмотра медиками были отпущены домой, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. По предварительной информации, водитель такси выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.