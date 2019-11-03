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В Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и такси с пассажирами

04.11.2019 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и такси с пассажирами
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, авария произошла 4 ноября около 0.30 в Минске. 24-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo ехал по ул.Ленина в направлении ул.К.Маркса.

В Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и такси с пассажирами В Минске Peugeot опрокинулся после столкновения с Renault

На перекрестке он столкнулся с такси Renault Scenic под управлением 47-летнего мужчины. В результате происшествия пострадали оба водителя, они были доставлены в медучреждение. Трое пассажиров такси отделались небольшими повреждениями и после осмотра медиками были отпущены домой, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. По предварительной информации, водитель такси выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 3 на 4 ноября.
 
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