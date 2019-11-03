Источник материала: Аргументы и факты

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» сообщает о своевременной полной выплате очередного ежемесячного процентного дохода в октябре 2019 года по облигациям 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 20, 21, 22, 23, 24 выпусков облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в соответствии с условиями выпусков облигаций.

Информация о купонном доходе по выпускам облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» за октябрь 2019 года:

Все находящиеся в обращении облигации были эмитированы компанией в период действия льготы по налогообложению дохода, получаемого держателями облигаций.

Сроки погашения выпусков, находящихся в обращении, приходятся на 2021 – 2038 годы.

При этом условиями всех обращающихся выпусков предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций.

Процентный доход по облигациям ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" выплачивается по условиям выпусков ежемесячно или ежеквартально - согласно реестра держателей облигаций на последнее число процентного периода (месяца или квартала), за который выплачивается доход. В дисконтных выпусках доход выплачивается при погашении.

ВАЖНО!

ДОХОД, выплачиваемый держателям облигаций, НЕ ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, как для владельцев - физических лиц, так и для юридических лиц.

В настоящее время (ноябрь 2019) процентные ставки по привлечению средств в валютные облигации в долларе США и индексируемые к USD и EURO облигации компании на сроки от 1-го до 10 лет составляют 7%-8,5% годовых.

Средства в белорусских рублях, без индексации, можно разместить на сроки 12-36 месяцев по ставкам на уровне 13%-15% годовых. Доходность зависит от объемов размещаемых средств, сроков размещения и порядка обратного выкупа облигаций.

НОВЫЕ ЭМИССИИ:

В 2019 году планируются новые эмиссии облигаций ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" в национальной валюте и индексируемые к ЕВРО и доллару США.

Два выпуска планируются на четвертый квартал 2019 года. Планируемые параметры эмиссии в зависимости от выпуска:

Процентные - валюта выпуска - доллар США, срок обращения 120 месяцев, процентная ставка - 7.5%, объем эмиссии - 500 000 USD, обеспечение - недвижимость;

Дисконтные - валюта выпуска - доллар США, срок обращения 48 месяцев, процентная ставка - 9.016%, объем эмиссии - 500 000 USD, обеспечение - страховка;

Неразмещенные в текущий период облигации всех выпусков ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» можно приобрести как в офисе компании, так и на Белорусской Валютно-фондовой Бирже.

Информация о наличии облигаций для реализации на вторичном рынке – на сайте компании.

Всю необходимую информацию можно получить на сайте компании www.avangard.by и по телефонам:

+375 17 205 40 20 (городской),

+375 44 555 40 20 (Велком),

+375 29 516 40 20 (МТС).

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