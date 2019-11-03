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Выплачен процентный доход по облигациям "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" за октябрь месяц

04.11.2019 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выплачен процентный доход по облигациям "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" за октябрь месяц
Фото из открытых источников

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» сообщает о своевременной полной выплате очередного ежемесячного процентного дохода в октябре 2019 года по облигациям 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 20, 21, 22, 23, 24 выпусков облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в соответствии с условиями выпусков облигаций.

Информация о купонном доходе по выпускам облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» за октябрь 2019 года:

Номер выпуска облигации 

Текущая стоимость
на 01.10.2019

Эквивалент в валюте индексации

Процентный доход на 1 (одну) облигацию выплаченный за октябрь 2019

Доступны для покупки, шт

Доходность облигации до погашения, % годовых

Цена на 01.11.2019

Дата начала погашения облигаций

двенадцатый выпуск

1001,36 BYN

-

42,04 BYN

37

14,0

2295,70 BYN

21.12.2024

тринадцатый выпуск

1001,10 BYN

-

33,97 BYN

2

14,0

1941.72 BYN

30.11.2024

четырнадцатый выпуск

1001,97 BYN

-

61,15 BYN

82

14,0

3155,25 BYN

09.02.2025

пятнадцатый выпуск
(Индексируемый к Дол.США)
 

1895,39 BYN

923,82 USD

29,00 BYN
(14,12 USD)

15

7,5

1344,88 USD

09.02.2025

шестнадцатый выпуск
(Индексируемый к Евро)

1719,92 BYN

751,12 EUR

26,22 BYN
(11,48 EUR)

137

7,5

1093,53 EUR

09.02.2025

семнадцатый выпуск

1001,97 BYN

-

61,15 BYN

0

14,0

-

09.02.2025

восемнадцатый выпуск

1001,36 BYN

-

42,04 BYN

594

14,0

2319,11 BYN

09.02.2025

девятнадцатый выпуск

5101,92 BYN

-


100,27 BYN
(за период с 01.09.19 по 30.10.19)

62

14,0

5101,92 BYN

31.08.2032

двадцатый выпуск, USD

1000,23 USD

-

7,22 USD
(14,83 BYN)

0

7,5

-

30.09.2037

двадцать первый выпуск, USD
 

1000,21 USD
 

-

6,37 USD
(13,09  BYN)

0

7,5

-

31.03.2038

двадцать второй выпуск

100,01 BYN

-

0,40 BYN
 

0

14,0

-

30.04.2023

двадцать третий выпуск

100,02 BYN

-

0,55 BYN

0

14,0

-

30.04.2023

двадцать четвертый выпуск, USD

1000,21 USD

-

6,37 USD
(12,78 BYN)

0

7,5

-

30.09.2038

двадцать пятый выпуск, USD

849,97 USD

-

-

0

8,445

-

01.02.2022

двадцать шестой выпуск, USD

883,39 USD
 

-

-

0

8,088

-

30.06.2021

Все находящиеся в обращении облигации были эмитированы компанией в период действия льготы по налогообложению дохода, получаемого держателями облигаций.
Сроки погашения выпусков, находящихся в обращении, приходятся на 2021 – 2038 годы.
При этом условиями всех обращающихся выпусков предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций.

Процентный доход по облигациям ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" выплачивается по условиям выпусков ежемесячно или ежеквартально - согласно реестра держателей облигаций на последнее число процентного периода (месяца или квартала), за который выплачивается доход. В дисконтных выпусках доход выплачивается при погашении.

ВАЖНО!

ДОХОД, выплачиваемый держателям облигаций, НЕ ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, как для владельцев - физических лиц, так и для юридических лиц.

В настоящее время (ноябрь 2019) процентные ставки по привлечению средств в валютные облигации в долларе США и индексируемые к USD и EURO облигации компании на сроки от 1-го до 10 лет составляют 7%-8,5% годовых.

Средства в белорусских рублях, без индексации, можно разместить на сроки 12-36 месяцев по ставкам на уровне 13%-15% годовых. Доходность зависит от объемов размещаемых средств, сроков размещения и порядка обратного выкупа облигаций.

 

НОВЫЕ ЭМИССИИ:

В 2019 году планируются новые эмиссии облигаций ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" в национальной валюте и индексируемые к ЕВРО и доллару США.

Два выпуска планируются на четвертый квартал 2019 года. Планируемые параметры эмиссии в зависимости от выпуска:

  • Процентные - валюта выпуска - доллар США, срок обращения 120 месяцев, процентная ставка - 7.5%, объем эмиссии - 500 000 USD, обеспечение - недвижимость; 
  • Дисконтные - валюта выпуска - доллар США, срок обращения 48 месяцев, процентная ставка - 9.016%, объем эмиссии - 500 000 USD, обеспечение - страховка; 

Неразмещенные в текущий период облигации всех выпусков ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» можно приобрести как в офисе компании, так и на Белорусской Валютно-фондовой Бирже.

Информация о наличии облигаций для реализации на вторичном рынке – на сайте компании.

Всю необходимую информацию можно получить на сайте компании www.avangard.by  и по телефонам:
+375 17 205 40 20 (городской), 
+375 44 555 40 20 (Велком), 
+375 29 516 40 20 (МТС).

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» сообщает о своевременной полной выплате очередного ежемесячного процентного дохода в октябре 2019 года.
 
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