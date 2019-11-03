Все находящиеся в обращении облигации были эмитированы компанией в период действия льготы по налогообложению дохода, получаемого держателями облигаций.
Сроки погашения выпусков, находящихся в обращении, приходятся на 2021 – 2038 годы.
При этом условиями всех обращающихся выпусков предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций.
Процентный доход по облигациям ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" выплачивается по условиям выпусков ежемесячно или ежеквартально - согласно реестра держателей облигаций на последнее число процентного периода (месяца или квартала), за который выплачивается доход. В дисконтных выпусках доход выплачивается при погашении.
ВАЖНО!
ДОХОД, выплачиваемый держателям облигаций, НЕ ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, как для владельцев - физических лиц, так и для юридических лиц.
В настоящее время (ноябрь 2019) процентные ставки по привлечению средств в валютные облигации в долларе США и индексируемые к USD и EURO облигации компании на сроки от 1-го до 10 лет составляют 7%-8,5% годовых.
Средства в белорусских рублях, без индексации, можно разместить на сроки 12-36 месяцев по ставкам на уровне 13%-15% годовых. Доходность зависит от объемов размещаемых средств, сроков размещения и порядка обратного выкупа облигаций.
НОВЫЕ ЭМИССИИ:
В 2019 году планируются новые эмиссии облигаций ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" в национальной валюте и индексируемые к ЕВРО и доллару США.
Два выпуска планируются на четвертый квартал 2019 года. Планируемые параметры эмиссии в зависимости от выпуска:
Процентные - валюта выпуска - доллар США, срок обращения 120 месяцев, процентная ставка - 7.5%, объем эмиссии - 500 000 USD, обеспечение - недвижимость;
Дисконтные - валюта выпуска - доллар США, срок обращения 48 месяцев, процентная ставка - 9.016%, объем эмиссии - 500 000 USD, обеспечение - страховка;
Неразмещенные в текущий период облигации всех выпусков ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» можно приобрести как в офисе компании, так и на Белорусской Валютно-фондовой Бирже.