Памяти Курловича: тяжелоатлеты со всего мира съехались на турнир в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильнейшие тяжелоатлеты планеты собрались в Гродно. В Беларуси проходит турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича. Эти соревнования еще и отборочные на предстоящие Олимпийские игры в Токио. Все подробности у корреспондента «МИР 24» Ольги Барановой.

Его называли Геркулесом и самым сильным человеком планеты. Сердце легенды тяжелой атлетики перестало биться в апреле прошлого года. Александру Курловичу было всего 56 лет. Это первые соревнования в память о двукратном олимпийском чемпионе.

«Я работал с Александром Курловичем долгое время. Весь мир знает и помнит этого спортсмена. А вообще тяжелая атлетика в Беларуси занимает особое место. Практически со всех соревнований ваша сборная привозит награды», – отметил генеральный секретарь Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуд.

Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. В Гродно приехала почти сотня тяжелоатлетов из 18 стран мира. Эти соревнования носят еще и статус турнира олимпийской квалификации, то есть обязательны для тех, кто мечтает о главном старте четырехлетия – Олимпиаде в Токио. Пока у белорусской сборной лишь две лицензии.

«Чемпионат мира, Сан-Марино, Бухарест только-только. Постараемся показать то, что можем», – сказал главный тренер мужской Национальной команды по тяжелой атлетике Беларуси Виктор Шершуков.

Турнир открыли легковесы. И хоть конец сезона, а форма у многих не на пике. У мужчин в категории до 67 кг едва не обновился мировой рекорд в рывке. Свой же результат в 155 кг попробовал превзойти штангист из Китая Хуан Миньхао, но вес в 156 кг не покорился. «Наверное, не мой день. Я был настроен взять этот вес, но у меня не получилось», – признался тяжелоатлет.

Конкуренцию китайскому спортсмену составил действующий чемпион Европы белорус Геннадий Лаптев. Этот сезон стал для него успешным.

«В начале года я еще выступал в категории 61 кг на Чемпионате Европы в Батуми, а потом начал переходить в новую категорию. Веса еще особо не набрал, но уже хоть что-то получилось», – говорит белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев.

Последний день турнира обещает быть самым зрелищным. На помост выйдут тяжеловесы, в том числе чемпион Пекина Андрей Арямнов из Беларуси и самый сильный тяжеловес в мире грузин Лаша Талахадзе.