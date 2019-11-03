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Брестское «Динамо» опубликовало открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования
Источник материала: Tut.by
Брестское «Динамо» опубликовало на своем сайте открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования АБФФ.
«Футбольный клуб «Динамо-Брест» просит вас дать комментарии относительно игровых моментов, связанных с судейскими решениями, повлиявшими на результат матча «Динамо-Брест» — «Шахтер» 3 ноября 2019 года.
Просим рассмотреть следующие эпизоды:
гол Хващинского на 24-й минуте в ворота «Динамо-Брест» (возможно положение вне игры на момент передачи);
падение Хобленко на 29-й минуте матча в результате контакта с игроком «Шахтера» в штрафной площади;
попадание мяча в руку игрока «Шахтера» Бурко на момент пробития в сторону ворот Гордейчука на 80-й минуте;
отмена гола Павловца в ворота «Шахтера» на 88-й минуте (положение вне игры).
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Брестское «Динамо» опубликовало на своем сайте открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования.
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