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Брестское «Динамо» опубликовало открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования

04.11.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» опубликовало на своем сайте открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования АБФФ.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Футбольный клуб «Динамо-Брест» просит вас дать комментарии относительно игровых моментов, связанных с судейскими решениями, повлиявшими на результат матча «Динамо-Брест» — «Шахтер» 3 ноября 2019 года.

Просим рассмотреть следующие эпизоды:

гол Хващинского на 24-й минуте в ворота «Динамо-Брест» (возможно положение вне игры на момент передачи);


Открыть/скачать видео (1.62 МБ)

падение Хобленко на 29-й минуте матча в результате контакта с игроком «Шахтера» в штрафной площади;


Открыть/скачать видео (3.34 МБ)

попадание мяча в руку игрока «Шахтера» Бурко на момент пробития в сторону ворот Гордейчука на 80-й минуте;


Открыть/скачать видео (2.02 МБ)

отмена гола Павловца в ворота «Шахтера» на 88-й минуте (положение вне игры).


Открыть/скачать видео (972.83 КБ)
 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» опубликовало на своем сайте открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования.
 
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