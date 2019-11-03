Сегодня — теледебаты кандидатов в депутаты по Осиповичскому избирательному округу

Источник материала: Асiповiцкi край

Выборы-2019

ТЕЛЕДЕБАТЫ. Сегодня на телеканале «Беларусь-3» с 20.15 до 20.30 часов — теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу №89 КНИГИ Натали Ивановны и ШУТОВОЙ Светланы Александровны. Не пропустите!

РАДИОЭФИР. 6 ноября с 7.00 до 7.20 претенденты на депутатский мандат выступят по государственному радиовещанию (Осиповичский район — 102,3 FM). Очередность выступлений жеребьевка определила следующий: МАТЮХА Евгений Игоревич, ШУТОВА Светлана Александровна, КНИГА Наталья Ивановна и ПАЦКЕВИЧ Валентина Эдуардовна.

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ кандидаты в депутаты на ближайшее время наметили такие.

Шутова Светлана Александровна: 6 ноября с 16.30 до 17.30 часов — в зрительном зале районного Центра культуры и досуга (г. Осиповичи, ул. Сумченко, 9); 11 ноября с 15.00 до 16.00 — в зрительном зале Вязьевского сельского Дома культуры (аг. Вязье, ул. Богдановича, 1);

Книга Наталья Ивановна: 5 ноября с 16.00 до 17.00 — в зрительном зале Лапичского сельского клуба (аг. Лапичи, ул. Октябрьская, 27), с 17.00 до 18.00 — в зрительном зале Вязьевского сельского Дома культуры (аг. Вязье, ул. Богдановича, 1); 6 ноября с 17.30 до 18.00 часов — в зрительном зале районного Центра культуры и досуга (г. Осиповичи, ул. Сумченко, 9).