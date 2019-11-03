ГАИ рекомендует перейти на зимнюю резину

Источник материала: Новости Дзержинска

Госавтоинспекция рекомендует переходить на зимнюю резину.

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны использовать зимние шины с 1 декабря по 1 марта. Однако с учетом погодных условий, заморозков и осадков, "переобуться" следует заранее. Эти правила касаются не только легкового, но и грузо- пассажирского транспорта, а также автобусов массой до 5 т.

Кстати, к такой резине есть требования: покрышки должны стоять на всех колесах и быть промаркированными особыми знаками. А высота протектора должна быть равномерной и не менее 4 мм.



