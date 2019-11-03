Опять штормовое: синоптики предупреждают белорусов о сильном ветре

Источник материала: Виртуальный Брест

В дневные часы во вторник в отдельных районах республики ожидается усиление ветра: его порывы будут достигать 18 метров в секунду.





Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на вторник из-за сильного ветра, соответствующее сообщение размещено на сайте республиканского гидрометцентра.

В стране установилась теплая погода с температурным фоном на 3-7°С выше климатической нормы: накануне местами воздух прогревался даже до +16°С, в отдельных районах страны прошли небольшие кратковременные дожди.

"Внимание! Днем 5 ноября (во вторник) в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", – сообщили в Белгидрометцентре, в связи с непогодой в республике объявлен желтый уровень опасности.

Сегодня в Беларуси преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди, воздух прогреется максимально до +11°C на севере и до +18°C на юге.

В Минске в понедельник существенных осадков не ждут, их вероятность составляет всего 5-10%. Ветер будет умеренный, днем в столице потеплеет до +13..+15°C, а к вечеру температура опустится до +11..+13°C.

К слову, по прогнозам Белгидромета, в первой половине рабочей недели ночами будет не холоднее +5..+12°С, а в дневные часы воздух станет прогреваться до +9..+15°С. Кратковременные дожди в эти дни могут идти лишь местами по республике.