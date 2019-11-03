ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опять штормовое: синоптики предупреждают белорусов о сильном ветре

04.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В дневные часы во вторник в отдельных районах республики ожидается усиление ветра: его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Опять штормовое: синоптики предупреждают белорусов о сильном ветре

Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на вторник из-за сильного ветра, соответствующее сообщение размещено на сайте республиканского гидрометцентра.

В стране установилась теплая погода с температурным фоном на 3-7°С выше климатической нормы: накануне местами воздух прогревался даже до +16°С, в отдельных районах страны прошли небольшие кратковременные дожди.

"Внимание! Днем 5 ноября (во вторник) в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", – сообщили в Белгидрометцентре, в связи с непогодой в республике объявлен желтый уровень опасности.

Сегодня в Беларуси преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди, воздух прогреется максимально до +11°C на севере и до +18°C на юге.

В Минске в понедельник существенных осадков не ждут, их вероятность составляет всего 5-10%. Ветер будет умеренный, днем в столице потеплеет до +13..+15°C, а к вечеру температура опустится до +11..+13°C.

К слову, по прогнозам Белгидромета, в первой половине рабочей недели ночами будет не холоднее +5..+12°С, а в дневные часы воздух станет прогреваться до +9..+15°С. Кратковременные дожди в эти дни могут идти лишь местами по республике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В дневные часы во вторник в отдельных районах республики ожидается усиление ветра: его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Штормпредупреждение объявлено...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ рекомендует перейти на зимнюю резину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика