«Автобус был в ужасном состоянии». Пассажиры рейса Варшава — Минск «застряли» в дороге на 5,5 часа

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье вечером в планах Антона Вайцеховича было вернуться из Варшавы в Беларусь. Он заранее купил билет у агентства «Визит-тур» и собирался быть в Минске в 5.20 утра понедельника. Однако, по словам собеседника, автобус, который в Польше за ними приехал, был в ужасном состоянии и через час дороги сломался. «В итоге мы пять с половиной часов ждали, когда за нами прибудет новый транспорт», — говорит Антон.





Фото в редакцию прислал Антон Вайцехович

Выезжать из Варшавы Антон должен был в 18.30. С ним в салоне были еще около 30 пассажиров. Автобус, говорит молодой человек, прибыл на посадку по расписанию, но его состояние, описывает Антон, было ужасным.

— Запах пыли, сломанные сиденья, — описывает салон собеседник. — Водитель сказал, что транспорт подменный, и посоветовал пересесть тем, кому попалось сломанное сиденье.

По словам Антона, автобус с пассажирами проехал километров 50 — и сломался.

— Мы оказались на обочине. С собой у водителя не было даже аварийного знака, — рассказывает молодой человек. — Дорожные службы предложили помощь, но за деньги. Водитель отказался и стал ждать эвакуатор.

В это время Антон связался с техподдержкой «Визит-тур», но помощи, говорит, от них не поступило. Ближе к 11 вечера они ему сообщили, что работают только до 23.00, дальше вся информация у водителя.

— Эвакуатор приехал через 2,5 часа и отбуксировал наш автобус, у которого, оказалось, сломан двигатель, на ближайшую стоянку, — рассказывает Антон. — Позже приехала полиция. Они были в шоке от состояния автобуса и выписали водителю штраф.

Затем, продолжает собеседник, в сопровождении полиции на жесткой сцепке их автобус отбуксировали на заправку, где пассажиры дожидались нового автобуса. В итоге, по подсчетам Антона, дополнительный транспорт забрал их только через 5,5 часа.

— При этом на заправку мы попали только через 4,5 часа после инцидента, — отмечает собеседник. — Все это время мы были без туалета и горячих напитков.

Второй автобус, рассказывает собеседник, был в хорошем состоянии, и пассажиры вернулись на нем в Минск.





Скриншот в редакцию прислал Антон Вайцехович

— По расписанию мы должны были прибыть в 5.20, но приехали только в 11.30, — говорит Антон. — Я отправил письмо в «Визит-тур», просил, чтобы нас встретил кто-то из представителей компании. Билет стоил 45 рублей, я спрашивал, будут ли компенсации. Ответа я не получил. В итоге в Минске на вокзале нас никто не встретил. Только в вайбере пришло сообщение, в котором мне посоветовали написать обращение на сайте «Визит-тур». Юрист, сказали, его рассмотрит и свяжется со мной.

«Пассажиры будут писать обращения, мы их рассмотрим»

Павел Тишкевич, замдиректора компании «Визит-тур», пояснил, что на этом маршруте они 50 на 50 работают с польским перевозчиком Оpenline. Рейс, о котором говорит Антон, обслуживали поляки.

— Мы уже с ними связались, — поясняет собеседник. — Они сообщили, во сколько автобус приедет в Минск, и просили обеспечить места на стыковочные рейсы для людей, которые на этом автобусе едут из Минска в Бобруйск.

Из-за чего возникли проблемы с автобусом, польская сторона, говорит Павел Тишкевич, пока не объяснила. Скорее всего, предполагает собеседник, возникла техническая неполадка, из-за которой пришлось ждать замены транспорта.

— Это вечер воскресенья, в это время не так просто найти автобус, — делится мнением собеседник, отмечая, что в ближайшее время Оpenline пояснит им ситуацию.

— Получат ли пассажиры какие-то компенсации?

— Естественно, все пройдет в соответствии с законодательством о перевозке пассажиров, — отмечает Павел Тишкевич. — Пассажиры будут писать обращения, мы их рассмотрим. И, исходя из законов и положений, будем выплачивать компенсации.