Источник материала: Виртуальный Брест

Покер - это одна из самых увлекательных азартных игр. Конечно, говорить, что покер азартная игра не совсем корректно, ведь в большинстве стран он признается видом спорта, а значит игрой, зависящей от мастерства. Покер - это одна из возможностей взобраться вверх по лестнице успеха для любого, кто способен трезво рассуждать, контролировать свои эмоции и, конечно же, готов усердно и много работать. Однажды сыграв в покер, им увлекаешься навсегда. Он влюбляет в себя, интригует, играет с тобой. Из года в год количество любителей игры, захваченных её азартом раз и навсегда, растет неимоверными темпами. Тысячи, миллионы играют, следят за играми, изучают тома теории, штудируют пособия с советами маститых игроков. И все для ее Величества Игры! Все ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с соперником и проверить себя в искусстве блефа…





В Брестской областной организации ОО «БелТИЗ» уже второй год подряд проводятся областные соревнования по данному виду спорта. Так, 30 октября 2019 года в конференц-зале областной организации прошел турнир Брестской области по спортивному покеру среди людей с инвалидностью по зрению. В соревнованиях приняло участие 9 спортсменов из четырёх первичных организаций ОО «БелТИЗ» Брестской области. За игровым столом собрались спортсмены из Брестской ГО, Ивановской РО, УП «Вертекс-Брест», УП «ЭлКис» (г. Пинск).





На торжественной церемонии открытия с напутственным словом выступил заместитель председателя Брестской областной организации ОО «БелТИЗ» Левицкий Андрей Анатольевич, который пожелал всем участникам хорошей игры, спортивных успехов и побед, подчеркнув важность социальной адаптации людей с инвалидностью по зрению в реалиях современной жизни. Андрей Анатольевич отдельно отметил то, что играть в покер совершенно несложно, ведь это игра с довольно простыми и понятными правилами, выучить которые с лёгкостью может каждый. Однако научиться выигрывать в покере гораздо более сложная задача, нежели просто изучение ее основ.





С самого начала соревнований за столом развернулась интересная игра, полная азарта. У каждого игрока было одинаковое количество фишек, а вот тактика и стратегия - у каждого своя. Кто-то из них больше блефовал, рискуя при этом, а кто-то предпочитал играть просто, не опережая событий, читая манеру игры соперников. Сложно было предугадать, кому улыбнется удача, т.к. количество фишек возрастало то у одного, то у другого игрока. Некоторые участники турнира жаловались на свое невезение, на ужасные карты, которые им сдают. Игроки постепенно убывали из-за стола, ставки росли, атмосфера игры постоянно накалялась. Турнир был весьма напряженным, но, в целом, за игровым столом царила добрая и дружеская обстановка.