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Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты
04.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В последнюю учебную неделю четверти, несмотря на похолодание, педагоги и учащиеся активно приводили в порядок свои территории.
Убирались клумбы, собиралась опавшая листва, которой в последние октябрьские дни стало больше.
Уборка территорий носит не разовый характер, а акции и мероприятия по наведению порядка проходят еженедельно.
Многие опавшую листву не просто собирают и вывозят, а складывают для получения компоста и дальнейшего использования для улучшения плодородия почвы на цветочных клумбах и для посадки деревьев и кустарников.
Проводятся акции по посадке деревьев и кустарников, ремонтируются здания и ограждения.
Коллективы педагогов, учащихся и воспитанников, делают все, что бы территории стали чище и уютнее.
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В последнюю учебную неделю четверти, несмотря на похолодание, педагоги и учащиеся активно приводили в порядок свои территории. Убирались клумбы, собиралась...
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