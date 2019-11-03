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Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты

04.11.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последнюю учебную неделю четверти, несмотря на похолодание, педагоги и учащиеся активно приводили в порядок свои территории.

Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты

Убирались клумбы, собиралась опавшая листва, которой в последние октябрьские дни стало больше.

Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты
 Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты

Уборка территорий носит не разовый характер, а акции и мероприятия по наведению порядка проходят еженедельно.

Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты
 Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты

Многие опавшую листву не просто собирают и вывозят, а складывают для получения компоста и дальнейшего использования для улучшения плодородия почвы на цветочных клумбах и для посадки деревьев и кустарников.

Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты

Проводятся акции по посадке деревьев и кустарников, ремонтируются здания и ограждения.

Коллективы педагогов, учащихся и воспитанников, делают все, что бы территории стали чище и уютнее.

 
 
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  В последнюю учебную неделю четверти, несмотря на похолодание, педагоги и учащиеся активно приводили в порядок свои территории. Убирались клумбы, собиралась...
 
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