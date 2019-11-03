 Месячник по наведению порядка в учебных учреждениях Московского района набирает обороты

Источник материала: Виртуальный Брест

В последнюю учебную неделю четверти, несмотря на похолодание, педагоги и учащиеся активно приводили в порядок свои территории.





Убирались клумбы, собиралась опавшая листва, которой в последние октябрьские дни стало больше.







Уборка территорий носит не разовый характер, а акции и мероприятия по наведению порядка проходят еженедельно.







Многие опавшую листву не просто собирают и вывозят, а складывают для получения компоста и дальнейшего использования для улучшения плодородия почвы на цветочных клумбах и для посадки деревьев и кустарников.





Проводятся акции по посадке деревьев и кустарников, ремонтируются здания и ограждения.

Коллективы педагогов, учащихся и воспитанников, делают все, что бы территории стали чище и уютнее.