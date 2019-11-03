«Черная пешка» подвела итоги: главный приз увез минчанин

Источник материала: Виртуальный Брест

Главный приз III Международного шахматного фестиваля «Черная пешка», который проходил в Бресте с 1 по 3 ноября, увез минчанин Алексей Александров – международный гроссмейстер, шестикратный чемпион страны, член национальной сборной Беларуси.





Алексей одержал победу в рапиде и блице среди взрослых и в качестве награды получил планшет. Кстати, еще одну «викторию» в блице белорусам принесла также минчанка. В соревнованиях, где принимали участие самые юные шахматисты – в возрасте до 8 лет, первой оказалась Варвара Мацкевич – чемпионка мира по блицу.

Достойно выступили нынче на фестивале и брестчане, пополнив копилку наград двенадцатью медалями, завоеванными в самых разных номинациях, включая и турнир по решению шахматных задач.

– По оценкам международного судейства, а у нас на фестивале работал международный арбитр ФИДЕ Александр Прохоров, «Черная пешка» сегодня занимает второе место в рейтинге европейских шахматных мероприятий после самого известного в Европе фестиваля в Пардубице, – поделилась с Zarya.by директор «Черной пешки» Катерина Таберко. – Только чешский фестиваль имеет многолетнюю историю, а нам всего лишь три года. Поэтому я очень горжусь, что у нас получился такой замечательный шахматный праздник!

Напомним, что в этом году на фестивале «Черная пешка» сразились более тысячи шахматистов из 18 стран. Они приняли участие в 23 турнирах и сыграли более 15 тысяч партий.