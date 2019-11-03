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«МП» объявляет «Новогодний» конкурс!

04.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

«МП» объявляет «Новогодний» конкурс!Новый год не за горами. Самое время дать старт новому конкурсу от «МП»! Его обязательно оценят те, кто дружен с рифмой!

Предлагаем оригинально поздравить близких с наступающим Годом Крысы. А может, вы хотите выразить добрые пожелания сразу всем землякам или своей малой родине? Присылайте на наш электронный адрес pishyvmajak@mail.ru поздравления собственного сочинения в стихах, размером не больше восьми строк.

Возрастные критерии участников не ограничены. В конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети! Лучшие рифмованные пожелания будут опубликованы в новогоднем праздничном номере «МП» и станут для всех приятным сюрпризом!

Дерзайте! Сочиняйте! Поздравляйте!

 
 
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Новый год не за горами. Самое время дать старт новому конкурсу от «МП»! Его обязательно оценят те, кто дружен с
 
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