«МП» объявляет «Новогодний» конкурс!

Источник материала: Маяк Преднепровья

Новый год не за горами. Самое время дать старт новому конкурсу от «МП»! Его обязательно оценят те, кто дружен с рифмой!

Предлагаем оригинально поздравить близких с наступающим Годом Крысы. А может, вы хотите выразить добрые пожелания сразу всем землякам или своей малой родине? Присылайте на наш электронный адрес pishyvmajak@mail.ru поздравления собственного сочинения в стихах, размером не больше восьми строк.

Возрастные критерии участников не ограничены. В конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети ! Лучшие рифмованные пожелания будут опубликованы в новогоднем праздничном номере «МП» и станут для всех приятным сюрпризом!

Дерзайте! Сочиняйте! Поздравляйте!