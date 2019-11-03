Hyundai представил обновленный седан Grandeur

Источник материала: Tut.by

Седан Grandeur — самая дорогая переднеприводная модель Hyundai, нынешнее поколение которой дебютировало три года назад. Настало время для планового обновления большого седана — модернизированный Grandeur шестого поколения рассекречен у себя на родине в Корее.





Автомобилю, продающемуся на некоторых рынках под именем Azera, основательно изменили внешность, из основных примет которой — крупная решетка радиатора с подсвечивающимися элементами рядом с новыми фарами, новые бамперы и перекроенная корма со светодиодной полосой, соединяющей задние фонари.





Самые заметные переделки в салоне Grandeur — новый руль, виртуальная комбинация приборов с 12,3-дюймовым экраном и мультимедиа-система с тачскрином, диагональ которого также увеличена до 12,3 дюймов. Традиционный рычаг трансмиссии заменили кнопочным селектором. Среди заявленных для новинки опций — проекционный дисплей, панорамная крыша, вентилируемые сиденья, аудиосистема JBL с 12 динамиками и 19-дюймовые колесные диски.





Что касается техники, то обновленный Grandeur дебютирует в Корее с 2,5-литровым бензиновым мотором с паре с 8-ступенчатым «автоматом», гибридной установкой на основе двигателя объемом 2,4 л и 38-киловаттного электромотора в связке с 6-ступенчтаым «автоматом», а также с трехлитровым V6, который может работать на газу. Точных спецификаций силовых установок корейцы пока не озвучили.





В Корее дилеры уже открыли прием заказов на обновленный Grandeur. Позже седан появится и на других экспортных рынках.