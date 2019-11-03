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Тонны воды вылились прямо с крыши небоскреба в США: видео необычного зрелища
Источник материала: Tut.by
Жители Филадельфии могли наблюдать редкое зрелище: прямо с крыши небоскреба, расположенного в центре города, лились потоки виды! Высота здания составляет около 300 метров, и никто не мог понять, что происходит. Очевидцы сняли происходящее на видео, и выглядит такой потоп по-настоящему необычно.
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Вода заполнила улицы.
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