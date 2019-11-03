10 медалей завоевали белорусы на чемпионате Европы по спортивной акробатике

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В Израиле завершился чемпионат Европы по спортивной акробатике. Белорусские спортсмены привезут с соревнований сразу 10 наград.

В частности, в заключительный день соревнований копилка команды пополнилась золотой, серебряной и двумя бронзовыми наградами. На высшую ступень пьедестала поднялись белорусские юниоры Илья Фоменков и Виктория Ахотникова.

Две серебряные награды завоевали Константин Евстафеев и Ольга Касьян, а в финале динамического упражнения на вторую ступень пьедестала поднялись Артур Беляков и Ольга Мельник. Не остались без наград чемпионата Артем Ященко и Алексей Заяц. В балансовом упражнении мужских пар они стали третьими.

Три награды привезут из Холона наши юниорки Полина Куновская и Алена Траулько. После «серебра» многоборья и третьего места в динамическом упражнении, они завоевали «бронзу» в балансе.

В динамическом упражнении женских групп бронзовую медаль завоевали Анна Кацуба, Кристина Лишова и Дарья Иванютенко. Среди мужских пар на третью ступень пьедестала поднимались Максим Маркевич и Олег Михалевич.