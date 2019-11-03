|
А так можно было? Запретили пикет "задним" числом
Источник материала: Партизан
Доверенное лицо кандидата в депутаты по Гродненскому-Центральному избирательному округу №51 Владимира Арцымана обратился в Лидский райисполком, чтобы провести агитационный пикет 27 октября в Лиде.
В исполкоме ответили, что Арцыман зарегистрирован кандидатом по Гродненскому-Центральному округу №51, поэтому и руководствоваться при проведении агитации нужно решением Гродненского горисполкома.
Все бы ничего, но ответ был получен только 29 октября, то есть через два дня после заявленного пикета.
Кандидат в депутаты Арцыман направил в Гродненскую областную избирательную комиссию жалобу на чиновников Лидского райисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доверенное лицо кандидата в депутаты по Гродненскому-Центральному избирательному округу №51 Владимира Арцымана обратился в Лидский райисполком, чтобы провести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)