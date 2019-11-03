В исполкоме ответили, что Арцыман зарегистрирован кандидатом по Гродненскому-Центральному округу №51, поэтому и руководствоваться при проведении агитации нужно решением Гродненского горисполкома.





Все бы ничего, но ответ был получен только 29 октября, то есть через два дня после заявленного пикета.





Кандидат в депутаты Арцыман направил в Гродненскую областную избирательную комиссию жалобу на чиновников Лидского райисполкома.