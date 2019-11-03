По щучьему веленью: в Минске поймали 7-килограммовую щуку

Минск-Новости » рассказал минчанин Алексей. О внушительном улове «» рассказал минчанин Алексей.





Покараулить с удочкой ему пришлось буквально полчаса.





— Это еще не самая большая добыча в этом водоеме, вытаскивал рыбешку и 13 кг, — скромничает рыбак и добавляет, что этот экземпляр уже «забронировали» к столу. А обычно он улов выпускает обратно в воду.













В Слепянской водной системе, к которой относится водоем у Нацбиблиотеки, водятся плотва, окунь, карась. Интересно, что данная система никогда не зарыблялась специально. Чешуйчатые обитатели заводятся сами.





Ну как сами. Тот же Алексей признается, что уже лет 10 периодически забрасывает мальков в водоем.





— Чтобы потом с удочкой постоять в удовольствие, — поясняет собеседник.