J:Морс выступит в ООН

Об этом сообщает Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН в Женеве.





сообщении , опубликованном в официальном твиттере организации. "@BelarusUNOG при поддержке Ассоциации белорусов в # Швейцарии & @UNICEF приглашает вас на культурную акцию #Rock4Children в исполнении рок-группы @JMOPC 19 ноября в 13 часов по адресу @UNGeneva", - говорится в, опубликованном в официальном твиттере организации.







