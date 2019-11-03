|
J:Морс выступит в ООН
Источник материала: Партизан
Белорусская рок-группа J:Морс выступит во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка
Об этом сообщает Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН в Женеве.
"@BelarusUNOG при поддержке Ассоциации белорусов в # Швейцарии & @UNICEF приглашает вас на культурную акцию #Rock4Children в исполнении рок-группы @JMOPC 19 ноября в 13 часов по адресу @UNGeneva", - говорится в
Лидер группы J:Морс Владимир Пугач с 2014 года является Послом доброй воли ЮНИСЕФ и около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси, напоминает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская рок-группа J:Морс выступит во Дворце наций в Женеве в рамках акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка
|
Свежие газеты
Архив (Разное)