Intex-press обратились несколько жителей города с жалобами на темные клубы дыма, которые появились в западной части города в воскресенье, 3 ноября. В редакциюобратились несколько жителей города с жалобами на темные клубы дыма, которые появились в западной части города в воскресенье, 3 ноября.





По словам горожан, «страшная дымовая завеса» появилась во второй половине дня в районе Тексера. Дым распространился по Вторым Третьякам, микрорайону Боровки.





– Страшный черный дым, дети боятся гулять, – написала одна из жительниц города.









Как пояснили Intex-press в КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», дым шел из котельной, которая работает на твердом топливе. Сейчас сотрудники предприятия разбираются в том, что произошло.







