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Апокалипсис сегодня: "страшный черный дым" накрыл часть Барановичей
Источник материала: Партизан
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По словам горожан, «страшная дымовая завеса» появилась во второй половине дня в районе Тексера. Дым распространился по Вторым Третьякам, микрорайону Боровки.
– Страшный черный дым, дети боятся гулять, – написала одна из жительниц города.
Как пояснили Intex-press в КУПП «Барановичи коммунтеплосеть», дым шел из котельной, которая работает на твердом топливе. Сейчас сотрудники предприятия разбираются в том, что произошло.
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Что это было, до сих пор неизвестно.
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