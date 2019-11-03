ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чья бы корова мычала: МИД назвал Совет ООН по правам человека "репрессивным органом"

04.11.2019 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь выступила с критикой деятельности Совета ООН по правам человека (СПЧ), считает его деятельность политизированной и репрессивной.

Чья бы корова мычала: МИД назвал Совет ООН по правам человека "репрессивным органом"
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, 1 ноября постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по докладу Совета ООН по правам человека

"Белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты; необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах; чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми "сюжетами", - отметили в пресс-службе.


По словам Рыбакова, СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.

Кроме того, руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами.

Вместе с тем, Рыбаков в своем выступлении подтвердил важность СПЧ в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека.

"Глава белорусской миссии выступил в поддержку механизма универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения", - продолжили в пресс-службе.


Напомним, официальный Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, который начал действовать с 1 ноября 2012 года. 

Поводом для введения института спецдокладчика по Беларуси стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. 

Белорусские власти настаивают на политизированном характере института спецдокладчика и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь выступила с критикой деятельности Совета ООН по правам человека (СПЧ), считает его деятельность политизированной и репрессивной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко закончила теннисный год на 11-м месте в рейтинге WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика