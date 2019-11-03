Прогноз по валютам: за короткую неделю валюты успеют умеренно подорожать

– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю колебания валют были достаточно незначительными. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1110 до 1, 1160, или на 0,4%.

Доллар к российскому рублю за неделю не изменился, остался вблизи 64 российских рублей ровно. Евро к российскому рублю, как и к доллару, вырос на 0,4% – с 71,1 до 71, 4 российских рубля за евро.