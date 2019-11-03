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Прогноз по валютам: за короткую неделю валюты успеют умеренно подорожать

04.11.2019 13:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: за короткую неделю валюты успеют умеренно подорожать
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: за короткую неделю валюты успеют умеренно подорожать– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю колебания валют были достаточно незначительными. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1110 до 1, 1160, или на 0,4%.

Доллар к российскому рублю за неделю не изменился, остался вблизи 64 российских рублей ровно. Евро к российскому рублю, как и к доллару, вырос на 0,4% – с 71,1 до 71, 4 российских рубля за евро.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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