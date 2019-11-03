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Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент: сколько денег добавят на зарплаты

04.11.2019 12:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент: сколько денег добавят на зарплаты
фото: Myfin.by

Около 15 млрд рублей по базовому сценарию развития экономики позволят обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80%, выполнить графики повышения зарплаты педагогических и медицинских работников.

В консолидированном бюджете расходы на оплату труда составят более трети от общего объема (с учетом отчислений на соцстрахование), передает БЕЛТА.

 
 
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Также готовится к первому чтению законопроект о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2020 год.
 
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