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Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент: сколько денег добавят на зарплаты
Источник материала: Myfin
Около 15 млрд рублей по базовому сценарию развития экономики позволят обеспечить соотношение
В консолидированном бюджете расходы на оплату труда составят более трети от общего объема (с учетом отчислений на соцстрахование), передает БЕЛТА.
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Также готовится к первому чтению законопроект о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2020 год.
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