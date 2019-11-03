Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент: сколько денег добавят на зарплаты

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Около 15 млрд рублей по базовому сценарию развития экономики позволят обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80%, выполнить графики повышения зарплаты педагогических и медицинских работников.

В консолидированном бюджете расходы на оплату труда составят более трети от общего объема (с учетом отчислений на соцстрахование), передает БЕЛТА.