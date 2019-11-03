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Стали известны самые популярные актеры у пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube
Источник материала: Tut.by
Дженнифер Энистон возглавила список самых популярных американских актеров. Аналитическая компании MVPindex наблюдала за предпочтениями пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года. Об этом
На втором месте рейтинга расположился Дуэйн Дуглас Джонсон по прозвищу Скала. Также в пятерку вошли Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Габриэль Юнион.
Телепроекты «Ривердэйл», «Анатомия страсти», «Ходячие мертвецы», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Очень странные дела» интернет-пользователи, по подсчетам аналитиков компании, посчитали лучшими сериалами.
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Аналитическая компании MVPindex наблюдала за предпочтениями пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года.
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