ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны самые популярные актеры у пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube

04.11.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дженнифер Энистон возглавила список самых популярных американских актеров. Аналитическая компании MVPindex наблюдала за предпочтениями пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года. Об этом со ссылкой на The Hollywood Reporter пишет Lenta.ru.


Фото: kinopoisk.ru

На втором месте рейтинга расположился Дуэйн Дуглас Джонсон по прозвищу Скала. Также в пятерку вошли Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Габриэль Юнион.

Телепроекты «Ривердэйл», «Анатомия страсти», «Ходячие мертвецы», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Очень странные дела» интернет-пользователи, по подсчетам аналитиков компании, посчитали лучшими сериалами.

Фильмы с Дженнифер Энистон в онлайн-кинотеатре на AFISHA.TUT.BY

Читайте также:
Эмир Кустурица снял клип для популярной российской группы
Не пойдете — так хоть трейлеры посмотрите. 8 отличных белорусских фильмов «Лістапада»

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитическая компании MVPindex наблюдала за предпочтениями пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Интерьер ванной от минской студии вышел в финал престижного конкурса. Смотрите, какая красота!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика