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Интерьер ванной от минской студии вышел в финал престижного конкурса. Смотрите, какая красота!

04.11.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интерьер ванной комнаты от дизайн-студии из Минска вошел в число финалистов международного конкурса International Property Awards (IPAX).


Фото: Евгений Кулибаба

В категории Interior Design конкурса было заявлено более 100 проектов квартир, загородных домов, отелей, офисных пространств, точек торговли. Но лишь половина из них была удостоена награды в 5 звезд, необходимой для выхода в финальный раунд. В их числе оказался интерьер ванной комнаты ANTIC от студии Жени Лыкасовой — работа получила наивысшую оценку профессионального жюри в своей подкатегории — Best Bathroom Design и вышла в международный финал.



Фото: Евгений Кулибаба

Проект ANTIC — это дизайн интерьера ванной комнаты загородного дома, реализованный в Москве в 2018 году.


Основой интерьера является сочетание природных материалов: натурального камня, выбеленного бетона, дерева и зелени, которые создают атмосферу комфорта и уюта.


Этот проект также стал финалистом другого международного конкурса — The SBID International Design Awards в категории Kitchen, Bathroom and Bedroom Design, однако уступил победу дизайнерам из Новой Зеландии.


В конкурсе International Property Awards участвуют архитекторы, застройщики и дизайнеры со всего мира, представляя реализованные проекты жилой и коммерческой недвижимости. Профессиональное международное жюри отбирает лучшие работы по регионам, включая Европу, Азию, США, Канаду и другие. Финалисты соответствующих национальных премий получают шанс побороться за победу в рамках последнего отбора — IPAX Global.

Интернациональный финал конкурса состоится 2 декабря 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Интерьер дизайн-студии из Минска вошел в число победителей в международном конкурсе.
 
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