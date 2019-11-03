Интерьер ванной от минской студии вышел в финал престижного конкурса. Смотрите, какая красота!

Источник материала: Tut.by

Интерьер ванной комнаты от дизайн-студии из Минска вошел в число финалистов международного конкурса International Property Awards (IPAX).



Фото: Евгений Кулибаба

В категории Interior Design конкурса было заявлено более 100 проектов квартир, загородных домов, отелей, офисных пространств, точек торговли. Но лишь половина из них была удостоена награды в 5 звезд, необходимой для выхода в финальный раунд. В их числе оказался интерьер ванной комнаты ANTIC от студии Жени Лыкасовой — работа получила наивысшую оценку профессионального жюри в своей подкатегории — Best Bathroom Design и вышла в международный финал.







Фото: Евгений Кулибаба

Проект ANTIC — это дизайн интерьера ванной комнаты загородного дома, реализованный в Москве в 2018 году.





Основой интерьера является сочетание природных материалов: натурального камня, выбеленного бетона, дерева и зелени, которые создают атмосферу комфорта и уюта.





Этот проект также стал финалистом другого международного конкурса — The SBID International Design Awards в категории Kitchen, Bathroom and Bedroom Design, однако уступил победу дизайнерам из Новой Зеландии.





В конкурсе International Property Awards участвуют архитекторы, застройщики и дизайнеры со всего мира, представляя реализованные проекты жилой и коммерческой недвижимости. Профессиональное международное жюри отбирает лучшие работы по регионам, включая Европу, Азию, США, Канаду и другие. Финалисты соответствующих национальных премий получают шанс побороться за победу в рамках последнего отбора — IPAX Global.

Интернациональный финал конкурса состоится 2 декабря 2019 года.