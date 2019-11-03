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Интерьер ванной от минской студии вышел в финал престижного конкурса. Смотрите, какая красота!
Источник материала: Tut.by
Интерьер ванной комнаты от дизайн-студии из Минска вошел в число финалистов международного конкурса
В категории Interior Design конкурса было заявлено более 100 проектов квартир, загородных домов, отелей, офисных пространств, точек торговли. Но лишь половина из них была удостоена награды в 5 звезд, необходимой для выхода в финальный раунд. В их числе оказался интерьер ванной комнаты ANTIC от студии Жени Лыкасовой — работа получила наивысшую оценку профессионального жюри в своей подкатегории — Best Bathroom Design и вышла в международный финал.
Проект ANTIC — это дизайн интерьера ванной комнаты загородного дома, реализованный в Москве в 2018 году.
Основой интерьера является сочетание природных материалов: натурального камня, выбеленного бетона, дерева и зелени, которые создают атмосферу комфорта и уюта.
Этот проект также стал финалистом другого международного конкурса —
В конкурсе
Интернациональный финал конкурса состоится 2 декабря 2019 года.
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Интерьер дизайн-студии из Минска вошел в число победителей в международном конкурсе.
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