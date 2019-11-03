|
На пилоне не только девушки. В Минске прошел фестиваль по экзотическому поул-дэнс
Источник материала: Tut.by
В Минске 3 ноября впервые прошел международный фестиваль по экзотическому танцу на пилоне EXOTIC GENERATION. Exotic Pole Dance — это направление, где акцент делается на элементы хореографии, пластики, музыкальность и эротику. Участницами фестиваля в Минске стали несколько десятков девушек из Беларуси, Украины и России. Соревновательную часть дополнили показательные выступления — в том числе и от мужчин на пилоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревновательную часть дополнили показательные выступления - в том числе, и от мужчин на пилоне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)