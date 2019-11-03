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На пилоне не только девушки. В Минске прошел фестиваль по экзотическому поул-дэнс

04.11.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 3 ноября впервые прошел международный фестиваль по экзотическому танцу на пилоне EXOTIC GENERATION. Exotic Pole Dance — это направление, где акцент делается на элементы хореографии, пластики, музыкальность и эротику. Участницами фестиваля в Минске стали несколько десятков девушек из Беларуси, Украины и России. Соревновательную часть дополнили показательные выступления — в том числе и от мужчин на пилоне.
















 
Теги: Минск
 
 
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Соревновательную часть дополнили показательные выступления - в том числе, и от мужчин на пилоне.
 
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