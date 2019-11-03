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Лидеры семи стран АСЕАН бойкотировали саммит с участием США из-за оскорбительной неявки Трампа
04.11.2019 14:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Политические лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после того, как американский президент не приехал на мероприятие.Согласно регламенту, на саммите должны присутствовать главы государств или премьер-министры. Как пишет
В качестве главы делегации США на саммите появился помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Согласно регламенту Вашингтон должен был направить вице-президента или госсекретаря. В кулуарах саммита, как уточняет сингапурская газета The Straits Times, О'Брайен зачитал письмо от Трампа, в котором тот приглашал участников АСЕАН приехать в следующем году в США на отдельный «особый саммит».
Газета отмечает, что американскую делегацию «низкого уровня» участники саммита расценили как оскорбление, учитывая присутствие высших представителей из других стран (премьер-министров России, Японии, Индии и Китая).
Это второй раз, когда Трамп пропускает саммит АСЕАН. В прошлом году вместо себя он отправил на встречу вице-президента США Майка Пенса.
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Политические лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после...
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