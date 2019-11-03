ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры семи стран АСЕАН бойкотировали саммит с участием США из-за оскорбительной неявки Трампа

04.11.2019 14:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лидеры семи стран АСЕАН бойкотировали саммит с участием США из-за оскорбительной неявки Трампа

фото: rbk.ru

Политические лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после того, как американский президент не приехал на мероприятие.

Согласно регламенту, на саммите должны присутствовать главы государств или премьер-министры. Как пишет РБК со ссылкой на Bangkok Post, в итоге там появились лишь премьер-министры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные страны-участницы организации — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — представляли министры иностранных дел. 

В качестве главы делегации США на саммите появился помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Согласно регламенту Вашингтон должен был направить вице-президента или госсекретаря. В кулуарах саммита, как уточняет сингапурская газета The Straits Times, О'Брайен зачитал письмо от Трампа, в котором тот приглашал участников АСЕАН приехать в следующем году в США на отдельный «особый саммит».

Газета отмечает, что американскую делегацию «низкого уровня» участники саммита расценили как оскорбление, учитывая присутствие высших представителей из других стран (премьер-министров России, Японии, Индии и Китая). 

Это второй раз, когда Трамп пропускает саммит АСЕАН. В прошлом году вместо себя он отправил на встречу вице-президента США Майка Пенса.

 
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политические лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Микашевичах 5-летний ребенок выжил после падения с восьмого этажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика