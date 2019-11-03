Источник материала: Ежедневник



фото: rbk.ru

Политические лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после того, как американский президент не приехал на мероприятие.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидеры семи стран АСЕАН бойкотировали саммит с участием США из-за оскорбительной неявки Трампа Политические лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после...

Согласно регламенту, на саммите должны присутствовать главы государств или премьер-министры. Как пишетсо ссылкой на Bangkok Post, в итоге там появились лишь премьер-министры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные страны-участницы организации — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — представляли министры иностранных дел.В качестве главы делегации США на саммите появился помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Согласно регламенту Вашингтон должен был направить вице-президента или госсекретаря. В кулуарах саммита, как уточняет сингапурская газета The Straits Times, О'Брайен зачитал письмо от Трампа, в котором тот приглашал участников АСЕАН приехать в следующем году в США на отдельный «особый саммит».Газета отмечает, что американскую делегацию «низкого уровня» участники саммита расценили как оскорбление, учитывая присутствие высших представителей из других стран (премьер-министров России, Японии, Индии и Китая).Это второй раз, когда Трамп пропускает саммит АСЕАН. В прошлом году вместо себя он отправил на встречу вице-президента США Майка Пенса.