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Белорусский дипломат назвал Совет ООН по правам человека репрессивным органом
04.11.2019 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mfa.gov.by
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генассамбли Ассамблеи ООН. Дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе.
Среди таких проблем Рыбаков назвал политизацию и двойные стандарты, необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах, чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми ”сюжетами“, сообщили в белорусском МИД.
Рыбаков подчеркнул, что СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.
Руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами.
C учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН представитель Беларуси предложил подумать над проведением ревизии повесток дня Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.
Постпред Беларуси подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями ”судейства“.
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Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генассамбли Ассамблеи ООН. Дипломат подверг критике...
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