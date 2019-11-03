Белорусский дипломат назвал Совет ООН по правам человека репрессивным органом

Источник материала: Ежедневник



фото: mfa.gov.by

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генассамбли Ассамблеи ООН. Дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе.

Среди таких проблем Рыбаков назвал политизацию и двойные стандарты, необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах, чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми ”сюжетами“, сообщили в белорусском МИД.

Рыбаков подчеркнул, что СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.

Руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами.

C учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН представитель Беларуси предложил подумать над проведением ревизии повесток дня Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.

Постпред Беларуси подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями ”судейства“.