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Команда педагогов проекта "Школьный Sтем-парк" средней школы № 20 г. Борисова на фестивале в Португалии

04.11.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

На крупнейшей европейской образовательной ярмарке для учителей STEM около 450 учителей начальных и средних школ из более чем 30 стран собрались вместе, чтобы обменяться лучшими практиками преподавания концепций. Они представляют свои самые инновационные идеи от учителей для учителей на ярмарке, в мастер-классах и спектаклях.

Все проекты, представленные на фестивале, представляют собой исследовательские подходы к обучению. Это:

- Наука в ранние годы;

- Цифровая грамотность и научное образование;

- Научное образование в интересах устойчивого развития;

- Астрономия и освоение космоса в естественнонаучном образовании;

- Недорогая и переработанная наука;

- Инклюзивная Наука;

- Совместные проекты.

Ждем с нетерпением возвращения наших коллег с информацией, новыми впечатлениями и новыми идеями!

https://rooborisov.by

 
 
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С 31 октября по 3 ноября 2019 года в Кашкайше (Португалия) в Конгресс-центре Эшторила проходит европейский фестиваль Science on Stage (Наука на сцене), в котором принимает...
 
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