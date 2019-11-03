Источник материала: Единство

На крупнейшей европейской образовательной ярмарке для учителей STEM около 450 учителей начальных и средних школ из более чем 30 стран собрались вместе, чтобы обменяться лучшими практиками преподавания концепций. Они представляют свои самые инновационные идеи от учителей для учителей на ярмарке, в мастер-классах и спектаклях.

Все проекты, представленные на фестивале, представляют собой исследовательские подходы к обучению. Это:

- Наука в ранние годы;

- Цифровая грамотность и научное образование;

- Научное образование в интересах устойчивого развития;

- Астрономия и освоение космоса в естественнонаучном образовании;

- Недорогая и переработанная наука;

- Инклюзивная Наука;

- Совместные проекты.

Ждем с нетерпением возвращения наших коллег с информацией, новыми впечатлениями и новыми идеями!