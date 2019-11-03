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10 клипов, которые никогда бы не вышли в 2019-м (зато они уже вышли в 90-х)

04.11.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня к созданию клипов подходят максимально щепетильно: зрители не должны видеть нелицеприятные и обидные кадры. Клипмейкеров 90-х такие вещи не заботили, поэтому по условному MTV регулярно мелькал разного рода трэш. Специально для вас мы отобрали самые дикие видео тех времен — наслаждайтесь (и ужасайтесь)!

1. Филипп Киркоров — «Зайка моя»

Мультипликационная обнаженка, Пугачева в образе жены Саши Белого и Киркоров, возлегающий на леопардовых подушках с горничными. В конце клипа артист будет барабанить по пятым точкам этих горничных, уклоняться от анимированных купидонов и жевать чье-то сердце: видеомикс, который мог выйти только в 90-х.

2. Руки вверх — «Он тебя целует»


Клип, благодаря которому вы сможете прочувствовать всю прогрессивность Сергея Жукова. Если вы думали, что этот трек посвящен печальной любви парня и девушки, то вы заблуждаетесь: «Он тебя целует» посвящен пылким чувствам парня к парню в стиле «бурлеск». И если во времена «Тату» такое было нормой, то сегодня русскоязычные музыканты вряд ли на такое бы решились…

3. Двое — «Зной моей души»


Клипмейкеры 90-х тяготели к психоделическим сюжетам. «Зной моей души» — это жуткая версия чаепития из «Алисы в Стране чудес», только здесь за столом тусуются не кролик с Шляпником, а женщины разной степени разъяренности. Ну и все выполнено в сумасшедших кислотных цветах — где вы еще такое увидите? Не в 2019-м, уж точно.

4. Роксана Бабаян — «Восток — дело тонкое»

Снова анимация, наполненная безумием. Сюжет такой: муж приносит жене лампу, из которой вылетает джинн. Жену он превращает в рисованную танцовщицу, а мужа — в двух слуг. А потом в ковер. А потом в бананы, о которые и будет тереться танцовщица. Подобного абсурда здесь много, и выполнен он в стиле тех страшных мультиков, которые вы всегда проматывали в детстве.

5. Аркадий Укупник — «Я на тебе никогда не женюсь»

К Укупнику, постоянно переодевающемуся в женские наряды, заглядывают в гости разные мужчины. Жулик, пенсионер, пьяный вояка и фельдшеры в БДСМ-костюмах — вот кто танцует с артистом в комнате, похожей на детский конструктор.

6. Мистер Малой — «Буду погибать молодым»


Сигареты, алкоголь, наркотики и оружие — вот вещи, о которых читает в своем клипе 13-летний (!!!) Андрей Цыганов. Речитатив сопровождается обязательным атрибутами хип-хопа 90-х: виниловыми пластинками, брейкдансом и широченными рэперскими футболками. В 1992-м этот клип мелькал на всех центральных телеканалах: как думаете, пропустили ли бы его на телевидение в наше время?

7. Отпетые мошенники — «Всяко разно»

На «Всяко разно» можно было бы поставить штамп «рекламная пародия» и пройти мимо, если бы не пара интересных деталей. Мы зацепились за футфетиш, игрища с прокладками, сексуальную объективацию и дикие неоновые цвета — смесь, которая в наши дни точно не попала бы в эфир.

8. Сергей Минаев — «Музыка Поп»

Вы не поверите, но главные герои клипа «Музыка Поп» — ягодицы танцующих людей. Из подрагивающих пятых точек состоит 50% видео, а всю оставшуюся половину Сергей Минаев играет на игрушечном синтезаторе и расхаживает в кожаной жилетке.

9. Запрещенные барабанщики — «Убили негра»


Суровое регги конца двадцатого века. «Запрещенные барабанщики» активно практикуют таймлапс и поют о том, что «только мертвый негр не идет играть в баскетбол». Все это действие разворачивается в комнате, похожей на локацию из «Твин Пикса». Вот он — сюрреализм, который мы заслужили.

10. Наталья Ветлицкая — «Плейбой»


Мы бы назвали клип Натальи Ветлицкой невинным, если бы артистка не обмазывала парня сливками, не интриговала зрителей кружевным бельем с подвязками и не притворялась часами. А еще там парни кормят друг друга тортом, садят Ветлицкую на гигантскую клубнику и в очередной раз напоминают нам о том, что в 90-х было очень весело.
 
 
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Лихие 90-е: собрали самые странные клипы того времени в одном месте.
 
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