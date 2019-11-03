«Дарим 150 рублей». Беларусбанк - о мошенниках, которые обещают подарки и воруют деньги со счетов

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые сообщают клиентам банка о выигрыше, а потом воруют деньги с их счетов. В банке рассказывают, что злоумышленники получают доступ к страницам пользователей в соцсетях, с которых потом рассылают сообщения из списка друзей. Они сообщают, что Беларусбанк к своему юбилею дарит подарки — деньги и выплаты повышенных процентов по остатку на счете.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Для получения подарков пользователей просят сообщить данные платежных карт, остатки денежных средств на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные, — рассказывают в банке. — В зависимости от полученной информации злоумышленники осуществляют денежные переводы либо с использованием реквизитов платежной карты, либо через интернет-банкинг (вход через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).

В Беларусбанке поясняют, что свой 100-летний юбилей отметят только в 2022-м году и «обо всех акциях и мероприятиях сообщат клиентам через официальные каналы коммуникаций».

— Кроме того, работники банка никогда не спрашивают у клиентов данные платежных карт, остатки на счетах, паспортные данные и одноразовые СМС-пароли. Запрос данных клиента возможен лишь специалистами контакт-центра банка, когда звонок инициировал сам клиент.

В банке уточняют, что разглашение только паспортных данных не позволит мошенникам воспользоваться вашими денежными средствами.

— Но если помимо передачи персональных данных, вы передали еще и СМС-коды, которые банк направляет на телефонный номер клиента, либо коды с карты кодов для входа в интернет-банкинг, средства на ваших счетах окажутся в опасности. Имея эти данные, злоумышленники могут зарегистрировать вас в МСИ и получить возможность авторизоваться в вашем интернет-банкинге.