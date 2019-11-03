В Микашевичах 5-летний ребенок выжил после падения с восьмого этажа

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, происшествие произошло около 3 часов дня 2 ноября в новостройке в Микашевичах. 3-летний и 5-летний дети остались дома одни. Их отец ушел на работу, а мать отлучилась в магазин.

Минске В трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

По предварительной информации Следственного комитета, старший ребенок увидел через окно играющих детей. Затем он обулся, оделся, открыл балкон и вышел на него. Там стоял стульчик, на который мальчик забрался. Не удержавшись, в итоге он вывалился с балкона, сообщает БЕЛТА .

К счастью, ребенок остался жив. Его обнаружила соседка и вызвала скорую помощь. Сейчас мальчик в реанимации.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что в семье воспитываются еще двое детей – 16 и 18 лет.