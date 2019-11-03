Участниками осенней школы Академии управления при Президенте стали 37 старшеклассников

Источник материала: Вороновская газета





В проекте «Осенняя школа управления. Лестница успеха», который проходит 4-6 ноября, принимают участие 37 старшеклассников из разных регионов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Академии управления при Президенте.

Школьников ожидает насыщенная программа. «Запланированы мастер-классы, тренинги, встреча с генеральным прокурором Александром Конюком, посещение Следственного комитета, компании ЕРАМ. Сертификаты об участии молодым людям в торжественной обстановке вручит ректор академии Геннадий Пальчик», — рассказали в пресс-центре.

Проект призван популяризировать образовательную деятельность академии, ее специальности, помочь абитуриентам при выборе будущей профессии. «Образовательная программа осенней школы управления направлена на отбор и продвижение талантливых молодых людей», — добавили в пресс-центре вуза.

Впервые проект стартовал в 2017 году. За это время в нем приняли участие около 70 старшеклассников. Чтобы попасть в осеннюю школу, молодым людям необходимо заполнить анкету и написать письмо о том, почему они хотят стать студентами академии. В этом году вуз получил более 100 писем.

Организаторами проекта выступают Институт управленческих кадров и пресс-центр Академии управления.

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