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Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте

Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

«Возможность ознакомиться со всеми кандидатами со всей страны на публичной кадастровой карте появилась впервые. Сам способ сделать это весьма удобный — один клик позволяет перейти от обозначенного на карте места проживания пользователя к информации о кандидатах по округу», — отметили в пресс-службе.

При подготовке раздела «Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей» использовались материалы ЦИК.

https://www.belta.by/

 
 
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Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь...
 
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