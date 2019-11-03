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Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте
04.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Об этом корреспонденту
«Возможность ознакомиться со всеми кандидатами со всей страны на публичной кадастровой карте появилась впервые. Сам способ сделать это весьма удобный — один клик позволяет перейти от обозначенного на карте места проживания пользователя к информации о кандидатах по округу», — отметили в пресс-службе.
При подготовке раздела «Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей» использовались материалы ЦИК.
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Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь...
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