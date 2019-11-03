Информация о кандидатах в депутаты появилась на публичной кадастровой карте

Источник материала: Вороновская газета





Информация о кандидатах в депутаты Палаты представителей появилась на публичной кадастровой карте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

«Возможность ознакомиться со всеми кандидатами со всей страны на публичной кадастровой карте появилась впервые. Сам способ сделать это весьма удобный — один клик позволяет перейти от обозначенного на карте места проживания пользователя к информации о кандидатах по округу», — отметили в пресс-службе.

При подготовке раздела «Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей» использовались материалы ЦИК.

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