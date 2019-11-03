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Заседание белорусско-китайского межправкомитета по сотрудничеству пройдет в 2020 году в Минске

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Заседание белорусско-китайского межправкомитета по сотрудничеству пройдет в 2020 году в Минске

Заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству планируется провести в Минске в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Вопросы подготовки к мероприятию рассматривалась 4 ноября в Пекине на встрече заместителя главы Администрации Президента Беларуси, сопредседателя белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Николая Снопкова с членом Политбюро ЦК КПК, членом секретариата ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК, сопредседателем белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Го Шэнкунем. В переговорах с белорусской стороны принял участие также посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина в этом году. Речь шла и о других актуальных вопросах белорусско-китайского взаимодействия.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству планируется провести в Минске в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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