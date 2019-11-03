Начало осенних каникул шестиклассники Вороновской школы отметили увлекательной экскурсией в Жировичи. А как отдыхают другие ребята? (Дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





Двесте двадцать детей отдыхают в семи детских оздоровительных школьных лагерях. Они открыты на базе Больтишской, Дотишской, Клайшанской, Погородненской, Радунской школ, Заболотского и Начского УПК.

В привычном режиме работает Вороновский центр творчества детей и молодежи — здесь педагоги ждут своих воспитаников на кружковые занятия. На различные мастер-классы, увлекательные мероприятия сюда приезжают юные гости из школ района. К слову, в Центре уже побывали бастунские и погородненские школьники.



















































Активных, спортивных и увлеченных ребят рады видеть в Радунском центре туризма, краеведения и экологии. Педагоги увлекут их в квест-игры, велопробежки и туристическо-спортивные мероприятия.























В Вороновской школе не умолкают голоса любителей физической культуры в спортивых залах. Ежедневно ребята соревнуются в волейбол, футбол и др. Пионеров и старшеклассников ждут увлекательные и интеллектуальные квизы. Разнообразна и экскурсионная программа. Сегодня более 50-ти шестиклассников отправились в Жировичи. Другие школьники планируют путешествовать по малой родине, посетить предприятия и организации райцентра.

































