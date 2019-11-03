|
Лидские пограничники задержали двух граждан Марокко, которые пытались незаконно попасть в Литву
04.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
30 октября в районе населенного пункта Пусяворы Вороновского района в 2,5 километрах от границы пограничный наряд задержал двух граждан Республики Марокко,
Молодые люди 1991 и 1995 годов рождения намеревались подобраться
В отношении нарушителей начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. После завершения всех разбирательств они будут депортированы из нашей страны, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 октября в районе населенного пункта Пусяворы Вороновского района в 2,5 километрах от границы пограничный наряд задержал двух граждан Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)