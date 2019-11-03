ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидские пограничники задержали двух граждан Марокко, которые пытались незаконно попасть в Литву

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Лидские пограничники задержали двух граждан Марокко, которые пытались незаконно попасть в Литву

30 октября в районе населенного пункта Пусяворы Вороновского района в 2,5 километрах от границы пограничный наряд задержал двух граждан Республики Марокко, пишет «Лідская газета». 

Молодые люди 1991 и 1995 годов рождения намеревались подобраться как можно ближе к государственной границе, чтобы незаконно попасть в Литву. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что они следовали в Евросоюз в поисках лучших условий для жизни.

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. После завершения всех разбирательств они будут депортированы из нашей страны, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.

lidanews.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 октября в районе населенного пункта Пусяворы Вороновского района в 2,5 километрах от границы пограничный наряд задержал двух граждан Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика