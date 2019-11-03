Лидские пограничники задержали двух граждан Марокко, которые пытались незаконно попасть в Литву

Источник материала: Вороновская газета





30 октября в районе населенного пункта Пусяворы Вороновского района в 2,5 километрах от границы пограничный наряд задержал двух граждан Республики Марокко, пишет «Лідская газета».

Молодые люди 1991 и 1995 годов рождения намеревались подобраться как можно ближе к государственной границе , чтобы незаконно попасть в Литву. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что они следовали в Евросоюз в поисках лучших условий для жизни.

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. После завершения всех разбирательств они будут депортированы из нашей страны, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.

lidanews.by