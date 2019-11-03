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В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).

04.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 октября 2019 15:40 2943

В Солигорске байкеры закрыли "МОТОСЕЗОН - 2019". Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

19 октября 2019 г. в г. Солигорске состоялось официальное закрытие «МОТОСЕЗОНА — 2019». Организатором мероприятия выступил мотоклуб IRON PRIDE MC. Традиционно участники закрытия сезона проехали мотопарадом по городу, возвестив об уходе на зимовку.

В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).

Участники в этот раз собрались на АЗС «Белнефтехим» (в направлении 1 РУ). Друзья встречали друг друга с улыбками на лице. Традиционно участники закрытия сезона проехали мотопарадом по городу, чтобы рассказать всем о том, что мотоциклисты уходят «зимовать».

В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).

В этом году погода порадовала участников закрытия. Около 100 участников собрались возле в АЗС «Беларусьнефть» в направлении 1РУ, чтобы отметить этот день поездкой по родному городу в окружении своих мотобратьев. Байкеры в сопровождении ГАИ продолжили движение по городу, тем самым ознаменовав закрытие мотосезона — 2019 в городе Солигорске.

В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).
В Солигорске байкеры закрыли «МОТОСЕЗОН — 2019». Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО).

Можно смело заявить, что закрытие мотосезона – 2019 прошло на все 100!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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19 октября 2019 15:40 2943 В Солигорске байкеры закрыли "МОТОСЕЗОН - 2019". Большой...
 
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