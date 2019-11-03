Ежегодно грипп поражает до 10-15% населения каждой страны. Вирус гриппа передается от человека к человеку очень легко: при разговоре, кашле, чихании. Риск заболеть есть у каждого.

Чем опасен грипп?

Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание. Но, к сожалению, грипп – это та инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений. Попав в организм, вирус гриппа размножается, разрушая клетки легких и других органов с высокой скоростью. Развиваются такие осложнения как пневмония, бронхит, поражение сердечнососудистой и центральной нервной систем, почек. Именно эти осложнения и являются непосредственной причиной смерти после перенесенного гриппа. У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Нередко перенесенное заболевание гриппом приводит к инвалидности. Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это «стоит» ему одного года жизни.

Почему необходимо сделать прививку?

Грипп – это заболевание, которое можно предотвратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа являются современные вакцины. Если привитый человек и заболеет гриппом, то он защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче.

Где можно сделать прививку от гриппа?

Прививку против гриппа каждый желающий может получить бесплатно в период проведения кампании по вакцинации населения против гриппа в поликлинике по месту жительства.

Что представляет собой вакцина от гриппа?

Сейчас существуют вакцины нового поколения, практически не имеющие противопоказаний и дающие более сильный иммунитет. Вакцина отвечает международным стандартам и хорошо переносится. Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель.

Может ли вакцина нанести вред здоровью?

Прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже, если привитой ребенок заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений.

Кому врачи рекомендуют сделать прививки против гриппа в первую очередь?

— рекомендуется сформировать защиту против гриппа детям и взрослым, которые имеют такие факторы риска, как хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, врожденные или приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет;

важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с большим количеством людей. Это медицинские работники, работники аптек, воспитатели и педагоги, работники коммунально-бытовой сферы, транспорта;

— целесообразно защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские коллективы, где больше риск распространения инфекции. Заболевшие дети «приносят» вирус гриппа в семью, заражая других членов семьи;

— с целью защиты детей раннего возраста (особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью вакцинации) целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком (в т.ч. и кормящих матерей);

— с целью защиты беременных женщин от тяжелого заболевания гриппом.

Кому нельзя прививаться?

Если у человека острая вирусная инфекция (боль в горле, кашель, температура), то прививаться нельзя. Временно воздерживаются от вакцины при обострении хронических заболеваний. В том и другом случаях больных прививают через 2-4 недели после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания.

Прививку не делают также тем, у кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том случае, если на предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая реакция.

Районный центр гигиены и эпидемиологии.