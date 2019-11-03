Наш земляк –  чемпион-тяжелоатлет 

В Бресте состоялся Международный турнир по тяжелой атлетике среди ветеранов, посвященный памяти заслуженных тренеров Беларуси Владимира Галицы и Анатолия Маньковского.





В состязаниях участвовали спортсмены из Литвы, Латвии, Польши, Израиля, Украины, России и Беларуси. В турнире принял участие и наш земляк – тяжелоатлет Олег Вячеславович Минич. Он выступал в весовой категории 89 килограммов.

В прошлом году тяжелоатлет Олег Минич участвовал в этом же состязании и установил новый рекорд Республики Беларусь. Тогда в весовой категории 85 килограммов в рывке он поднял 94 килограмма, а в толчке – 123, общая сумма – 217 кг. На этот раз Олег Вячеславович снова установил рекорд, но уже в другом весе – 89 килограммов, здесь он в рывке поднял 93 кг и завоевал чемпионский титул. К тому же Олег Минич установил рекорд Республики Беларусь и побил свой личный рекорд.

Олег Вячеславович пришел в мир спорта много лет назад. Был воспитанником бopисoвскoй спopтивнoй шкoлы, а в 1984 году, будучи 18-летним юношей, он стал чемпионом Советского Союза.

– Когда я ушел с большого спорта, турниров среди ветеранов не проводилось, – рассказывает Олег Вячеславович. – В 2016 году я узнал о соревнованиях среди ветеранов тяжелой атлетики и начал активно в них участвовать. В тот же год я поехал на чемпионат Республики Беларусь и стал там вторым. А через полгода впервые принял участие в чeмпиoнате миpа пo тяжeлoй атлeтикe сpeди вeтepанoв «Mастepс», который проходил в Германии, и завоевал третье место.

Усердные тренировки и воля к победе дали свои плоды: в 2018 году Олег Минич выиграл чемпионат Европы пo тяжeлoй атлeтикe, который проходил в Швеции. В этот же году Олег Вячеславович выиграл международный турнир в Дании.

Ярким на победы для нашего земляка стал и 2019 год – летом он выиграл чемпионат Европы, который проходил в Финляндии.

– Сейчас вовсю идет подготовка к турниру, который пройдет в декабре в Литве, – рассказал спортсмен. – Также там будут проходить отборы на Oлимпийские игpы сpeди вeтepанoв, которые пройдут в 2021 году.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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