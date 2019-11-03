В первый день школьных каникул

На минувшей неделе завершилась первая учебная четверть. В права вступила пора каникулярная. Во многих школах района начали работу оздоровительные площадки.

Но даже там, где школьные лагеря в этот период не работают, жизнь в школе не затихает.

В первый день каникул мы побывали в Озерицкослободской средней школе, пообщались с ребятами, учителями и узнали, чего они ждут от каникул, чем занимаются и какие строят планы.

Казалось, в первый день каникул, когда можно подольше поспать с утра, немного найдется тех, кто поспешит в учреждение образования. Но это мнение оказалось ошибочным. Ребята в школе были! Во втором «А», куда мы заглянули, было оживленно и весело. Мальчишки и девчонки вместе со своим классным руководителем Светланой Александровной Максименко играли в настольные игры, рисовали и обсуждали предстоящую поездку в Национальную библиотеку. А еще рассказали о своих увлечениях, о том, что вместе с учителем и родителями побывали в Хатыни, ездили на спектакль в театр юного зрителя, в кинотеатр. А также поведали, что очень скучают по школе в дни каникул, вот и пришли с утра, чтобы как всегда весело и с пользой проводить время. Диана, Аня, Маргарита, Денис, Иван и Женя дружно отвечали на вопросы, хвастали своими победами в традиционном школьном мероприятии «Багатуха» и даже проскандировали девиз своей команды. А еще поделились впечатлениями о «Веселой эстафете», в которой они поучаствовали вместе с родителями. Добрые, открытые, веселые, поведали одноклассники о том, что гордятся своими друзьями Дианой и Женей, которые занимаются танцами и участвуют в различных конкурсах, ездят на турниры в другие страны.





Из школьного кабинета, в котором собрались ученики 5 «А» класса, доносились звуки ритмичной заводной мелодии. Оказалось, девчонки с самого первого каникулярного дня заняты подготовкой своих одноклассниц — Алины и Ксении — к конкурсу красоты «Королева осени». Вместе с классным руководителем Юлией Дмитриевной Скадорва девчонки и мальчишки разучивали заводной флэшмоб, которым будут удивлять жюри и соперниц на празднике. К слову, в этом конкурсе состоится дебют юных красавиц. Так как в конкурсе принимать участие могут девочки, начиная со среднего звена, то бишь с 5-го класса. А потому к подготовке подходят очень серьезно и творчески. Приоткрывая завесу тайны, отмечу, что флэшмоб получился очень зажигательным. А еще рассказали ребята о своих увлечениях, о том, что с нетерпением ждут поездку в «Дукорскi маёнтак», куда планируют отправиться в самое ближайшее время. А еще ребята спланировали практически каждый каникулярный день. На доске они написали план того, что хотят успеть за каникулы, а затем планируют дополнить его яркими памятными фото с прошедних мероприятий.

— Несмотря на каникулы, нам скучать некогда, — подводит итог заместитель директора по воспитательной работе Марина Александровна Рукина. — У нас запланирована масса интересных мероприятий и праздников. Ребята ждут их, готовятся. Кроме этого, неотъемлемой частью каникул являются разнообразные поездки. Ребята вместе с учителями ездят в цирк, в кино, театры, посещают различные музеи, усадьбы, ездят в Национальную библиотеку и много куда еще — здесь все зависит от возраста детей и их интересов. Объединения по интересам, кружки, спортивные секции работают в обычном режиме. Спортивный зал открыт всегда. Ребята занимаются и баскетболом, и волейболом. И работают секции по биатлону и тхэквондо. Кроме того, все учителя — на работе. И, если кому-то нужна помощь в изучении какого-либо материала, есть возможность позаниматься. Если нужно что-то подтянуть, так скажем, и или наоборот изучить что-то новое — всегда пожалуйста. Наш педагог-организатор Анна Вилькицкая готовит ребят к районному конкурсу «Шаги победы». В общем, школа работает в достаточно активном режиме. Наши двери всегда открыты, и мы рады ребятам. Да и они приходят в школу с удовольствием.





Так совпало, что в этот же день в стенах школы состоялась встреча педколлектива с действующим депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Петром Вабищевичем, его помощницей и председателем Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета Дмитрием Кудиным. Петр Андреевич является также кандидатом в депутаты по Логойскому избирательному округу № 75 и баллотируется на второй срок.

В учебном кабинете собрались, как было отмечено выше, педагоги. Помощник кандидата приветствовала собравшихся, после чего кратко рассказала о кандидате и остановилась на предвыборной программе.

Затем Петр Андреевич рассказал о своей работе в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. Озвучил перечень проблемных вопросов региона, с которыми знаком не понаслышке, являясь депутатом и продолжительное время общаясь с населением региона во время регулярных встреч на приемах граждан. Назвал возможные пути решения проблем, которые требуют не только вложения средств, но и определенного времени. Как отметил Петр Андреевич, наиболее острые проблемы Смолевичей сегодня — это нехватка мест в учреждениях образования — как дошкольного, так и общего среднего. Еще это нехватка медицинских кадров. Но, вместе с тем, это вопросы, над решением которых власть уже работает. Так, в Смолевичах в течение ближайших нескольких лет будет осуществлено строительство детского сада и школы, будет построена поликлиника в районе улицы Белореченской для обеспечения медицинским обслуживанием обеих частей города. Решается проблема обеспечением качественной питьевой водой населения города и района. Есть вопросы по качеству дорог и взятием их на баланс теми или иными организациями. Отметил также Петр Андреевич и тот факт, что большая часть средств из уплаченных населением в виде дорожного сбора, направлялась на обслуживание дорог республиканского значения. В следующем году эта картина изменится. Процент средств на содержание дорог местного значения будет увеличен.

Что касается проблем, имеющихся в Озерицкой Слободе, Петр Андеевич отметил следующее:

— В данном населенном пункте есть такая же проблема, как и в городе. И связана она с обеспечением местами в учреждениях образования. Но для того, чтобы ее решить, необходимо сразу внести изменения в генплан населенного пункта. Без этого проблему решить нельзя. Об этих проблемах районная власть знает и уже сегодня видит пути решения. Были проблемные вопросы, связанные с промерзанием стен в сданном доме. Этот вопрос решен положительно. Есть и еще одна важная для жителей — отсутствие на территории сельсовета клубных формирований. Это проблема сложная. И я буду вносить предложения, чтобы в новом проекте генплана этот факт был учтен, и такие центры в Озерицкой Слободе были построены.

Присутствующие на встрече имели возможность задать депутату интересующие их вопросы. Их было немного и касались они, прежде всего, отсутствия досуговых, спортивных центров для детей и молодежи на территории агрогородка. Еще интересовал вопрос строительства арендного жилья для молодых специалистов и изменения целевого назначения земельных участков. На все вопросы были получены ответы по существу.

В завершение встречи Петр Андреевич обратился к присутствующим с призывом принять участие в выборах и исполнить свой гражданский долг:

— Нужно приходить на избирательные участки и принимать участие выборах. Ведь, как говорят, плохого депутата выбирают хорошие избиратели, которые не участвуют в выборах.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.