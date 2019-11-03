К 17 годам колонии приговорили гражданку РФ в Беларуси за наркотики

Лишение свободы на 17 лет в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил Брестский областной суд россиянке.

Суд признал ее виновной в незаконном обороте наркотиков. Статья 328-1 УК Беларуси назначается за сбыт, хранение наркотиков и психотропов в особо крупном размере и незаконное перемещение через границу ЕАЭС.

Напомним, 11 мая в пункте пропуска «Домачево» таможенники в тайниках автомобиля россиянки обнаружили крупнейшую за 25 лет истории таможни партию наркотических и психотропных веществ, которые гражданка намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза.

Она следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

В автомобиле были обнаружены 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом 100 кг, а также две упаковки с гашишем весом 357 г.