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К 17 годам колонии приговорили гражданку РФ в Беларуси за наркотики

04.11.2019 14:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лишение свободы на 17 лет в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил Брестский областной суд россиянке.

Суд признал ее виновной в незаконном обороте наркотиков. Статья 328-1 УК Беларуси назначается за сбыт, хранение наркотиков и психотропов в особо крупном размере и незаконное перемещение через границу ЕАЭС.

Напомним, 11 мая в пункте пропуска «Домачево» таможенники в тайниках автомобиля россиянки обнаружили крупнейшую за 25 лет истории таможни партию наркотических и психотропных веществ, которые гражданка намеревалась ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза.

Она следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

В автомобиле были обнаружены 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом 100 кг, а также две упаковки с гашишем весом 357 г. 

 
 
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Лишение свободы на 17 лет в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил Брестский областной суд россиянке.
 
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