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К 17 годам колонии приговорили гражданку РФ в Беларуси за наркотики
Источник материала: БДГ
Лишение свободы на 17 лет в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил Брестский областной суд россиянке.
Суд признал ее виновной в незаконном обороте наркотиков. Статья 328-1 УК Беларуси назначается за сбыт, хранение наркотиков и психотропов в особо крупном размере и незаконное перемещение через границу ЕАЭС.
Напомним, 11 мая в пункте пропуска «Домачево» таможенники в тайниках автомобиля россиянки
Она следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.
В автомобиле были обнаружены 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом 100 кг, а также две упаковки с гашишем весом 357 г.
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Лишение свободы на 17 лет в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил Брестский областной суд россиянке.
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