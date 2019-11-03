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Белорусы победили на международных соревнованиях по скоростному подъему на небоскреб

04.11.2019 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские спасатели уже четвертый год становятся победителями на международных соревнованиях по скоростному подъему в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. На фото Наталья Бондаренко

На пути к финишу участникам необходимо было преодолеть 39 этажей здания, а это 936 ступеней и 145 метров вертикального подъема. Подъем осуществляется в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Среди участников забега были и представительницы прекрасного пола. Некоторые девушки показали результаты, не уступающие по времени коллегам-мужчинам.Так, победительница соревнований среди женщин Наталья Бондаренко, представительница Минского городского управления МЧС, преодолела почти тысячу ступеней за 7 минут 32 секунды.

Победителем соревнований в международной группе стал представитель Минского городского управления МЧС Александр Клюйко: он взлетел на вершину 145-метрового небоскреба за 4 минуты и 34 секунд. На вторую ступень пьедестала почета международной группы поднялся коллега Александра из белорусского МЧС Виктор Бурак. Третьим стал представитель Беларуси Сергей Сычев.

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Белорусские пожарные покорили небоскреб в Санкт-Петербурге. И победили.
 
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