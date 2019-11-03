Подготовка к зимним развлечениям: как выбрать коньки?

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С вопросом, как выбрать коньки, сталкиваются многие начинающие спортсмены. В зависимости от целей, существует несколько вариантов. Предлагаем разобраться с основными нюансами.

Содержание:

Главный критерий выбора — качество используемого сырья и сборки. Лучше отдавать предпочтение известным брендам, например, «K2», «CCM», «Jackson», «Bladerunner», которые выпускают качественные коньки из надежных, износоустойчивых материалов. Но следует сразу определиться, для каких целей вы выбираете коньки.

Как выбрать коньки для хоккея





Главное отличие хоккейных коньков — высокий уровень маневренности. Они позволят выполнить быстрый разгон и резкое торможение. Ботинки плотно фиксируют голеностоп, отличаются повышенным уровнем защиты от случайных ударов клюшкой или шайбой.

Лезвие хоккейных моделей равно длине ботинка, концы без зубцов, с небольшой закругленностью. Такая длина лезвия гарантирует повышенную маневренность, упрощает бег на льду. Главные требования к лезвиям — прочность и способность выдержать большие нагрузки. Для изготовления применяют никелированную, хромированную сталь.

Фигурное катание





Фигурные коньки используются как для занятий фигурным катанием, так и для катания в собственное удовольствие. Лезвия таких коньков отличаются низким расположением, большей длиной в сравнении с хоккейными. На лезвии можно заметить зубцы, которые помогут в выполнении прыжков, разных вращений, быстрых торможений, отталкиваний, прочих усложненных элементов.

Ботинки изготовляются из натуральной или искусственной кожи, винила. Встречаются и комбинирования материалов в одной модели.

Ботинки коньков для фигурного катания должны обеспечивать хороший уровень подвижности и надежную фиксацию ног.

Коньки для прогулок





Модели для прогулок актуальны для катания в качестве развлечений. Визуально напоминают ролики, оснащены мягким внутренним сапожком, для фиксации ботинка на ноге применяют липучки или бакли.

Встречаются варианты прогулочно-фигурного типа. Они подходят для простых катаний, а также выполнения легких элементов. Подойдут тем, кто «кружит» не только рядом с бортиком, но и тянется к совершенствованию своих навыков. Коньки оснащены профессиональным лезвием, чтобы в них было комфортно скользить по льду. Также есть и зубцы, их расположение выше, чем у фигурных.

Раздвижные детские модели





Раздвижные коньки для детей визуально напоминают ролики. Они оснащены мягким, комфортным, теплым ботинком. Используются для прогулочного катания и активного времяпрепровождения. Раздвижные модели применяются в течение 2−3 лет, поскольку охватывают до 4 размеров. Этот вариант не подойдет тем, кто увлекается фигурным катанием или игрой в хоккей, используется только в прогулочных целях.

Как выбрать коньки: делаем примерку





Ледовые коньки подбираются в точном соответствии размеру. Отталкиваться лучше от измерений в миллиметрах, потому что размерная сетка разных производителей разнится.

Собираясь в магазины спортивной одежды в Минске , помните, что важный момент при примерке — не спешить, внимательно прислушиваться к собственным ощущениям. Коньки должны комфортно сидеть, плотно прилегать, закреплять ногу. Не разрешайте пятке «гулять». Большой же палец обычно должен немного касаться носка.

Полезные рекомендации





Во время катания лучше использовать термоноски. Они отлично впитывают влагу, обеспечивают тепло.

Ухаживая за спортивным инвентарем, обращайте внимание на состояние лезвия. Оно должно быть сухим, чтобы не допускать появления ржавчины. Категорически не допускается сушка коньков рядом с батареей. После покупки требуется заточить лезвия, исходя из веса, роста, стиля катания.

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