Неподалёку от «Кранового завода» горел частный дом

Источник материала: Слуцк Город

2 ноября в 16:30 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении в жилом доме по улице Ленина.

По прибытии к месту вызова установлено, что идет дым из-под крыши жилого дома.

В результате пожара огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в комнате. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщили в Слуцком РОЧС.



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