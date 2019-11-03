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Неподалёку от «Кранового завода» горел частный дом
04.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
2 ноября в 16:30 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении в жилом доме по улице Ленина.
По прибытии к месту вызова установлено, что идет дым из-под крыши жилого дома.
В результате пожара огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в комнате. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, сообщили в Слуцком РОЧС.
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2 ноября в 16:30 на пульт дежурного Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении в жилом доме по улице Ленина.
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