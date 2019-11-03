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Как будут ходить городские и пригородные автобусы в связи с переносом рабочих дней
04.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В администрации филиала «Автобусный парк №2»
В связи с переносом рабочих дней работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться:
Курсирование автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (независимо от переносов), за исключением маршрутов:
Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк – Бобруйск» будет осуществляться 6, 10, 16 и 17 ноября. А 9 ноября движение по этому маршруту отменяется.
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В администрации филиала «Автобусный парк №2» сообщили, как будут курсировать городские и пригородные автобуса Слуцка на больших ноябрьских выходных.
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