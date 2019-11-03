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Как будут ходить городские и пригородные автобусы в связи с переносом рабочих дней

04.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как будут ходить городские и пригородные автобусы в связи с переносом рабочих дней

В администрации филиала «Автобусный парк №2» сообщили, как будут курсировать городские и пригородные автобуса Слуцка на больших ноябрьских выходных.

В связи с переносом рабочих дней работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться:

  • 7 ноября по графику воскресенья,
  • 8 ноября – по графику субботы,
  • 16 ноября по графику рабочего дня (пятницы).

Курсирование автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (независимо от переносов), за исключением маршрутов:

  • Слуцк – Солигорск ч/з Радково (07,08.11 – отменен, 16.11 – дополнительно),
  • Слуцк – Серяги (07.11– отменен, 16.11 – по графику вторника),
  • Слуцк – Греск (07, 08.11 – время отправления от АВ «Слуцк» в 6:55; 16.11 – время отправления от АВ «Слуцк» в 5:55).

Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк – Бобруйск» будет осуществляться 6, 10, 16 и 17 ноября. А 9 ноября движение по этому маршруту отменяется.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В администрации филиала «Автобусный парк №2» сообщили, как будут курсировать городские и пригородные автобуса Слуцка на больших ноябрьских выходных.
 
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