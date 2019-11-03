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В Оршанском районе автомобиль BMW сбил на трассе лося

04.11.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 ноября около семи утра рядом с деревней Антоновка Оршанского района легковушка сбила лося. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 23-летняя водитель BMW двигалась по трассе М8. На 181 км перед иномаркой на проезжую часть выбежал лось. Избежать наезда не удалось. 

Водитель и 48-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП ведётся проверка. 

Осенью 2019 года в Жлобинском районе произошёл наезд на лося. 

Пострадали два человека – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 4 ноября около семи утра рядом с деревней Антоновка Оршанского района легковушка сбила лося.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
 
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