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В Оршанском районе автомобиль BMW сбил на трассе лося
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 ноября около семи утра рядом с деревней Антоновка Оршанского района легковушка сбила лося.
Как
Водитель и 48-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП ведётся проверка.
Осенью 2019 года в Жлобинском районе произошёл наезд на лося.
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Новости Беларуси. 4 ноября около семи утра рядом с деревней Антоновка Оршанского района легковушка сбила лося. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
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