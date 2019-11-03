В Оршанском районе автомобиль BMW сбил на трассе лося

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 ноября около семи утра рядом с деревней Антоновка Оршанского района легковушка сбила лося.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 23-летняя водитель BMW двигалась по трассе М8. На 181 км перед иномаркой на проезжую часть выбежал лось. Избежать наезда не удалось.

Водитель и 48-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП ведётся проверка.

Осенью 2019 года в Жлобинском районе произошёл наезд на лося.