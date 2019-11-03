На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Докшицах открыли модернизированный пищеблок местной больницы. Это стало настоящим подарком к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Пока здание было закрыто на реконструкцию, три месяца питание пациентам – а это почти 100 человек – возили в термосах за 17 километров.





Новое оборудование позволит разнообразить меню, сделать блюда более полезными для здоровья.





Жанна Волох, медсестра-диетолог докшицкой ЦРБ:

Совсем новая плита установлена индукционная. У нас столько нового оборудования закуплено, начиная от картофелечистки и заканчивая нарезными всеми. Очень много всего, еще только начинаем осваивать.





Сергей Кубор, главный врач докшицкой ЦРБ:

Полностью заменены все коммуникации: отопление, канализация, холодное/горячее водоснабжение. Поставлен новый подъемник: из подвала позволит поднимать овощи непосредственно к рабочим местам.





Здравоохранение – одно из приоритетных направлений социальной политики Беларуси. Так, в бюджете на 2020 год долю вложений в медицину планируется увеличить примерно на 15 %.