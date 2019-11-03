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На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Докшицах открыли модернизированный пищеблок местной больницы. Это стало настоящим подарком к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока здание было закрыто на реконструкцию, три месяца питание пациентам – а это почти 100 человек – возили в термосах за 17 километров.
Новое оборудование позволит разнообразить меню, сделать блюда более полезными для здоровья.
Жанна Волох, медсестра-диетолог докшицкой ЦРБ:
Сергей Кубор, главный врач докшицкой ЦРБ:
Здравоохранение – одно из приоритетных направлений социальной политики Беларуси. Так, в бюджете на 2020 год долю вложений в медицину планируется увеличить примерно на 15 %.
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Новости Беларуси. В Докшицах открыли модернизированный пищеблок местной больницы. Это стало настоящим подарком к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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