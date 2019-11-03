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На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

04.11.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Докшицах открыли модернизированный пищеблок местной больницы. Это стало настоящим подарком к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Пока здание было закрыто на реконструкцию, три месяца питание пациентам – а это почти 100 человек – возили в термосах за 17 километров.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Новое оборудование позволит разнообразить меню, сделать блюда более полезными для здоровья.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Жанна Волох, медсестра-диетолог докшицкой ЦРБ:
Совсем новая плита установлена индукционная. У нас столько нового оборудования закуплено, начиная от картофелечистки и заканчивая нарезными всеми. Очень много всего, еще только начинаем осваивать.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Сергей Кубор, главный врач докшицкой ЦРБ:
Полностью заменены все коммуникации: отопление, канализация, холодное/горячее водоснабжение. Поставлен новый подъемник: из подвала позволит поднимать овощи непосредственно к рабочим местам.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Здравоохранение – одно из приоритетных направлений социальной политики Беларуси. Так, в бюджете на 2020 год долю вложений в медицину планируется увеличить примерно на 15 %.

Люди в материале: Жанна Волох, Сергей Кубор
 
 
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Новости Беларуси. В Докшицах открыли модернизированный пищеблок местной больницы. Это стало настоящим подарком к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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