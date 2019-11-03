В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт здания. В какой-то момент он потерял равновесие и упал. От полученных травм гражданин скончался.

Место происшествия осмотрено. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судмедэкспертизы. Допрашиваются сотрудники организации.



Фото: УСК по Могилёвской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

На прошлой неделе в Гродно на рабочего упала бобина массой более тонны.