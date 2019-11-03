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В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик.
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Место происшествия осмотрено. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судмедэкспертизы. Допрашиваются сотрудники организации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.
На прошлой неделе в Гродно на рабочего упала бобина массой более тонны.
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Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик. Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт...
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