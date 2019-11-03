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В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик

04.11.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт здания. В какой-то момент он потерял равновесие и упал. От полученных травм гражданин скончался. 

Место происшествия осмотрено. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судмедэкспертизы. Допрашиваются сотрудники организации. 

В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик
Фото: УСК по Могилёвской области 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

Выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. 

На прошлой неделе в Гродно на рабочего упала бобина массой более тонны.

Мужчина получил смертельные травмы – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик.  Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт...
 
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