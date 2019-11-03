|
Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна
Источник материала: СТВ
Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире.
Каждый месяц с Оршанского льнокомбината на экспорт уходит 1,5 миллиона метров натуральной ткани и изделий. Практически во всех странах СНГ и Европы ходят в нарядах из белорусского материала. Английские дизайнеры откровенно признаются, что влюблены в лен из Синеокой. Несколько коллекций прет-а-порте из белесого сукна в Британии наделали шума.
Подробнее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире. О производстве льна в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)