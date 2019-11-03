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Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

04.11.2019 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире.

О производстве льна в Беларуси и тенденциях в отрасли рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

Каждый месяц с Оршанского льнокомбината на экспорт уходит 1,5 миллиона метров натуральной ткани и изделий. Практически во всех странах СНГ и Европы ходят в нарядах из белорусского материала. Английские дизайнеры откровенно признаются, что влюблены в лен из Синеокой. Несколько коллекций прет-а-порте из белесого сукна в Британии наделали шума.

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Подробнее в видеоматериале.

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

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Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире. О производстве льна в...
 
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