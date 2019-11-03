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Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

04.11.2019 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лен объявлен ООН материалом XXI века. Одежду из льняного сукна носили и цари, и крестьяне. Маслом из семян этой культуры излечиваются от болезней.

О производстве льна в Беларуси и тенденциях в отрасли рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Лен – это и стратегическое сырье, используемое для производства композитных материалов нового поколения, например, углепластика, который в 30 раз прочнее и в 10 раз легче титана.

Лен – культура, возделываемая белорусами уже сотни веков. А во времена Советского Союза слава о белорусском льне гремела во всем мире. В 90-е льняная отрасль пошла по наклонной. Сократились объемы посевов в разы, материально-техническая база требовала новых рычагов, глобальной модернизации, технологии отставали.

Актуально и натурально. Как выглядит одежда из белорусского льна

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Крах льняной отрасли остановили на государственном уровне. Белорусский лен вернули на круги своя. Теперь республика по объемам производства льноволокна входит в топ стран мировых лидеров.

В Институте льна ученые создают новые сорта этой нежной культуры. Говорят, выведение сродни изобретению. Один сорт может создаваться десятилетиями. Причем, если не работать над семенами, всю отрасль можно потерять уже через 5-7 лет.

Подробнее в видеоматериале.

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Экоматериал XXI века: как в Институте льна выводят новые сорта древнейшей культуры

Люди в материале: нет
 
 
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Лен объявлен ООН материалом XXI века. Одежду из льняного сукна носили и цари, и крестьяне. Маслом из семян этой культуры излечиваются от болезней. О производстве...
 
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